14" Hot Honey Pepperoni

$0

14" Crust Options Please select up to 1 Select... Alternative Sauce Base Please select up to 1 Select... 14" Drizzle Over Pizza Select... Alternative Cooking options Please select up to 1 Select...

Add to Cart 1

A mix of Regular pepperoni and Spicy Pepperoni, with Mikes hot honey Drizzled on top.