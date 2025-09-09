Skip to Main content
Rocco’s Pizza Of Monett
0
Order Online
Home
/
Italian Sub
Italian Sub
$0
Side Option
Required*
Select...
Toppings
Select...
Italian Removal Option
Select...
Served Hot or Cold
Please select up to 1
Select...
Add to Cart
1
Ham, salami, provolone cheese, lettuce, tomato, onion, banana pepper, house dressing
Rocco’s Pizza Of Monett Location and Hours
(417) 635-1206
301 South Hickory Street, Monett, MO 65708
Open now
•
Closes at 9PM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement